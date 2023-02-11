Число погибших в Турции после землетрясения выросло почти до 21 тысячи

В результате землетрясения в Турции погибло почти 21 тысяча человек, передает ТАСС.

После землетрясения в Турции засняли разлом шириной свыше 200 метров

Российские спасатели в турецком городе Кахраманмараше, пострадавшем от землятресения, за минувшую ночь извлекли из-под тела 12 человек, сообщает пресс-служба МЧС России.

Ранее сообщалось, что в результате землетрясений, произошедших в Турции, погибли 20 665 человек.

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