В Турции эвакуировали сотрудников ТЭЦ из-за лесных пожаров

В Турции лесной пожар, приблизившийся к теплоэлектростанции, стал причиной эвакуации сотрудников объекта. Об этом сообщает «Интерфакс».

Власти Турции объявили, что пожары больше не угрожают туристам

ТЭЦ находится в провинции Мугла. Информация о пострадавших не приводится.

В Турции почти неделю полыхают лесные пожары. Как сообщалось ранее, лесные пожары нанесли ущерб 78 населенным пунктам, пострадали более 2 тыс. ферм.

Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров сказал НСН, что поджоги лесов могут происходить из-за противостояния между турецкими властями и запрещенной в этой стране Рабочей партией Курдистана.

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