В Турции четыре человека погибли из-за схода лавины
В восточной части Турции произошел сход лавины, в результате чего погибли не менее четырех человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти провинции Ван, где случился инцидент.
Лавина сошла на трассу Ван-Бахчесарай, по которой ехал пассажирский микроавтобус. От удара автобус упал с обрыва с высоты 40 метров. Приехавшим на место происшествия спасателям удалось вызволить живыми из автобуса пять человек, они были госпитализированы.
По некоторым данным, под завалами снега могут находиться еще несколько человек. Спасательная операция продолжается.
Ранее сегодня сообщалось, что из-за схода лавины в Грузии погибла гражданка России, еще два человека пострадали.
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