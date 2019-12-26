Лавины сошли на курортах в Австрии и Швейцарии
26 декабря 201917:16
Спасатели ищут несколько человек после схода двух лавин в районе горнолыжного курорта Анкогель в Австрии. Со вторника там действует четвертый из пяти уровней лавинной опасности, передает агентство ТАСС.
Еще одна лавина сошла на горнолыжном курорте Андерматт в швейцарском кантоне Ури. По информации местных СМИ, под завалами снега найдены двое туристов, их отправили в больницу вертолетом. В Андерматте уровень лавинной опасности составляет три балла из пяти.
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