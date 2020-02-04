При сходе лавины в Грузии погибла россиянка
4 февраля 202022:48
Жертвой схода лавины в Грузии стала гражданка России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на службу по управлению чрезвычайными ситуациями в стране.
Лавина сошла около поселка Степанцминда в Казбегском муниципалитете.
В результате природного явления машина, двигавшаяся по дороге Коби-Гудаури, упала в овраг. Из троих людей в автомобиле погибла одна женщина, оказавшаяся гражданкой России. Еще двоих – граждан Грузии и Армении – удалось эвакуировать из машины живыми. Их состояние не уточняется.
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