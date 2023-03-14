В турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение
В турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Уточняется, что магнитуда еще одного землетрясения составила 4,9
6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Толчки в Турции продолжаются до сих пор. Число погибших превысило 48 тысяч человек.
Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.
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