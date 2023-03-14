В турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение

В турецкой провинции Кахраманмараш произошло еще одно землетрясение, сообщает управление по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано возле Папуа - Новой Гвинеи

Уточняется, что магнитуда еще одного землетрясения составила 4,9

6 февраля в турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. В тот же день были зафиксированы подземные толчки магнитудой 7,6, три десятка афтершоков, а также еще одно землетрясение магнитудой 7,7. Толчки в Турции продолжаются до сих пор. Число погибших превысило 48 тысяч человек.

Ранее нидерландский сейсмолог Франк Хугербитс, предсказавший разрушительные землетрясения в Турции и Сирии, предупредил, что в марте на Земле произойдет новое мегаземлетрясение.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ТурцияЗемлетрясение
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