Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано возле Папуа - Новой Гвинеи

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано минувшей ночью у берегов Папуа — Новой Гвинеи в юго-западной части Тихого океана. Такие данные публикует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Уточняется, что эпицентр подземных толчков был локализован на глубине до 200 километров примерно в 130 километрах от города Маданг с населением около 28 тысяч человек.

Угрозы цунами не объявлялось, сведения о разрушениях, пострадавших и возможных жертвах уточняются.

У берегов Камчатки за сутки произошло 10 землетрясений

Как отмечает НСН, в Турции продолжаются повторные подземные толчки после разрушительных землетрясений 6 февраля. Сегодня ещё одно магнитудой 4,7 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш в районе Гексун.

Днём ранее министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу привел новые данные по жертвам подземной стихии – погибли более 6,6 тысяч иностранцев, а всего – не менее 48 тысяч человек. Более 115 тысяч пострадали.

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ФОТО: pixabay.com
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