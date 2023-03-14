Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано возле Папуа - Новой Гвинеи
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано минувшей ночью у берегов Папуа — Новой Гвинеи в юго-западной части Тихого океана. Такие данные публикует Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков был локализован на глубине до 200 километров примерно в 130 километрах от города Маданг с населением около 28 тысяч человек.
Угрозы цунами не объявлялось, сведения о разрушениях, пострадавших и возможных жертвах уточняются.
Как отмечает НСН, в Турции продолжаются повторные подземные толчки после разрушительных землетрясений 6 февраля. Сегодня ещё одно магнитудой 4,7 зарегистрировано в провинции Кахраманмараш в районе Гексун.
Днём ранее министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу привел новые данные по жертвам подземной стихии – погибли более 6,6 тысяч иностранцев, а всего – не менее 48 тысяч человек. Более 115 тысяч пострадали.
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