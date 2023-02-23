В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение
Провинцию Хатай на юге Турции продолжают сотрясать подземные толчки, передает телеканал TRT Haber.
Новое землетрясение произошло вечером 23 февраля в районе населенного пункта Дефне. Магнитуда подземных толчков составляла 5 баллов.
Землетрясение подтвердили в государственном управлении по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).
Подземные толчки жители Хатая ощущали и 20 февраля. Поступали сообщения о погибших и пострадавших. Также землетрясение зафиксировали в сирийском Алеппо.
Число жертв недавних землетрясений в Турции увеличилось до 43,5 тысячи, передает НСН.
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