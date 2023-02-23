В турецкой провинции Хатай произошло новое землетрясение

Провинцию Хатай на юге Турции продолжают сотрясать подземные толчки, передает телеканал TRT Haber.

Власти Турции сообщили, что риска цунами в провинции Хатай нет

Новое землетрясение произошло вечером 23 февраля в районе населенного пункта Дефне. Магнитуда подземных толчков составляла 5 баллов.

Землетрясение подтвердили в государственном управлении по устранению последствий стихийных бедствий (AFAD).

Подземные толчки жители Хатая ощущали и 20 февраля. Поступали сообщения о погибших и пострадавших. Также землетрясение зафиксировали в сирийском Алеппо.

Число жертв недавних землетрясений в Турции увеличилось до 43,5 тысячи, передает НСН.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествиеЗемлетрясениеТурция
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