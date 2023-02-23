Число жертв землетрясений в Турции выросло до 43,5 тысяч человек
23 февраля 202304:23
В Турции продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения, сообщил телеканалу TRT Haber министр внутренних дел Сулейман Сойлу.
По его словам, в настоящее время речь идет о 43 тысячах 556 человек. Он назвал это «большой цифрой».
Тем временем, власти крупнейшего города Турции начали снос сотен зданий. Мэрия Стамбула планирует сравнять с землей около 318 многоэтажных строений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru