Число жертв землетрясений в Турции выросло до 43,5 тысяч человек

По его словам, в настоящее время речь идет о 43 тысячах 556 человек. Он назвал это «большой цифрой».

Тем временем, власти крупнейшего города Турции начали снос сотен зданий. Мэрия Стамбула планирует сравнять с землей около 318 многоэтажных строений.

