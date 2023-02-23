Число жертв землетрясений в Турции выросло до 43,5 тысяч человек

В Турции продолжает расти число жертв разрушительного землетрясения, сообщил телеканалу TRT Haber министр внутренних дел Сулейман Сойлу.

Версию рукотворного землетрясения в Турции назвали конспирологией на фоне стресса

По его словам, в настоящее время речь идет о 43 тысячах 556 человек. Он назвал это «большой цифрой».

Тем временем, власти крупнейшего города Турции начали снос сотен зданий. Мэрия Стамбула планирует сравнять с землей около 318 многоэтажных строений.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Sputnik/РИА Новости
ТЕГИ:ПроисшествияЗемлетрясениеТурция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры