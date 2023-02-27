В турецкой Малатье из-под завалов извлекли 32 выживших при землетрясении

Глава турецкого Управления по чрезвычайным ситуациям (AFAD) Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения в Малатье было разрушено 29 зданий.

В Турции запретят строительство жилья в районах, близких к сейсмическим разломам

В сообщении говорится, что погиб один человек, ещё 110 получили ранения.

Сезер добавил, что из-под завалов спасатели извлекли живыми 32 человека, поисково-спасательная операция продолжается.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Турции в провинции Малатья, эпицентр находился на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Осман Нури Черит
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