На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,6

Как отмечает агентство, эпицентр находился на глубине 6,9 км в уезде Ешильюрт провинции Малатья. Землетрясение произошло в 12:04 мск. Информация о пострадавших пока не поступала.

Ранее очередное землетрясение магнитудой 4,7 балла зафиксировали 24 февраля на востоке Турции. Очаг подземных толчков залегал на глубине 5 километров в районе города Сивас.

До этого землетрясение произошло на юге страны в провинции Хатай. Это привело к разрушениям и обесточиванию населенных пунктов. Между тем, в Стамбуле начали сносить сотни домов из-за угрозы обрушения в случае возможного землетрясения на западе страны, передает НСН.

