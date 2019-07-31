В Тулуне начал снижаться уровень воды

По данным, которые были опубликованы на сайте администрации города Тулун, уровень воды перестал повышаться после того, как уже достиг отметки в 11,25 метра. Уточняется, что критической отметкой является всего семь метров.

Сообщается, что уровень воды прекратил повышаться в шесть часов утра по местному времени или в час ночи по Москве. спустя два часа уже было зафиксировано снижение уровня воды на четыре сантиметра.

Около пяти утра по Москве уровень воды в реке Ия Иркутской области составил 1119 сантиметров.

Ранее причиной ЧП в Иркутской области были названы продолжительные ливни в регионе в конце июня. В начале июля специалисты Иркутского госуниверситета заявили, что наводнение было вызвано атмосферными аномалиями и глобальными изменениями климата. Однако руководитель Центра водных технологий ВНИИХТ «Росатома» Игорь Нечаев в беседе с НСН указал на системные проблемы, которые также стали причинами стихийного бедствия.

