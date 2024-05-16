В Тульской области уничтожены два беспилотника ВСУ
16 мая 202405:10
Два украинских беспилотных летательных аппарата сбиты силами ПВО над Тульской областью, сообщает РИА Новости.
Это произошло в ночь на 16 мая. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru