В Тульской области уничтожены два беспилотника ВСУ

Два украинских беспилотных летательных аппарата сбиты силами ПВО над Тульской областью, сообщает РИА Новости.

Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород

Это произошло в ночь на 16 мая. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее водитель и два пассажира пострадали в Белгородской области в результате атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:Российская АрмияВСУБеспилотники

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