Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород

Два украинских беспилотника самолётного типа атаковали Белгород. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

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По его словам, один из БПЛА упал и взорвался на территории парковки коммерческого предприятия. В результате осколками были посечены восемь легковых автомобилей.

Второй дрон упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом - для обезвреживания его вывезли взрывотехники и оперативные службы.

Губернатор добавил, что обошлось без пострадавших.

Ранее в Минобороны заявили, что над Белгородом уничтожили 14 снарядов реактивных систем «Вампир» и «Ольха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».