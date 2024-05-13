Два беспилотника ВСУ атаковали Белгород
Два украинских беспилотника самолётного типа атаковали Белгород. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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По его словам, один из БПЛА упал и взорвался на территории парковки коммерческого предприятия. В результате осколками были посечены восемь легковых автомобилей.
Второй дрон упал без детонации рядом с многоквартирным жилым домом - для обезвреживания его вывезли взрывотехники и оперативные службы.
Губернатор добавил, что обошлось без пострадавших.
Ранее в Минобороны заявили, что над Белгородом уничтожили 14 снарядов реактивных систем «Вампир» и «Ольха», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru