СМИ: В Москве нашли убитым сотрудника ФСБ
Сотрудника ФСБ Владимира Фещенко обнаружили убитым в здании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
По данным источника, тело мужчины нашли в строении в центре города.
«Предварительно, он был убит», — рассказал собеседник агентства.
Как сообщают СМИ, у Фещенко выявили огнестрельное ранение. Отмечается, что причиной ЧП стал бытовой конфликт. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.
Ранее в американском Чикаго был убит многодетный отец из Санкт-Петербурга, неизвестные выстрелили в мужчину и угнали его автомобиль, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Великолепно соображает»: в ФШР рассказали о юном шахматисте-рекордсмене из РФ
- СМИ: Пациентка скончалась в косметологической клинике в Москве
- Ректора агротехнологического университета задержали в Нижнем Новгороде
- В приграничном районе Курской области сбили две украинские ракеты
- Около ста птиц спасли в районе с. Большой Утриш с 6 по 14 января
- В МХТ имени Чехова простились с Евгенией Добровольской
- Армия России выбила ВСУ с территории комбината в Часовом Яре
- Гражданина Украины приговорили к 14 годам колонии за шпионаж
- Прокуратура проводит проверку после того, как школьница толкнула ребенка для ТикТок
- В Таиланде умер 42-летний чиновник из Владивостока
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru