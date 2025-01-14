СМИ: В Москве нашли убитым сотрудника ФСБ

Сотрудника ФСБ Владимира Фещенко обнаружили убитым в здании в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным источника, тело мужчины нашли в строении в центре города.

«Предварительно, он был убит», — рассказал собеседник агентства.

Как сообщают СМИ, у Фещенко выявили огнестрельное ранение. Отмечается, что причиной ЧП стал бытовой конфликт. По факту произошедшего возбудили уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан.

Ранее в американском Чикаго был убит многодетный отец из Санкт-Петербурга, неизвестные выстрелили в мужчину и угнали его автомобиль, пишет «Свободная пресса».

