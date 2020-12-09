В Туле задержан готовивший атаку на учебное заведение юноша

В Туле задержан 18-летний юноша, готовивший нападение на учебное заведение. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Уточняется, что у молодого человека изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях, пишет ТАСС.

Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного.