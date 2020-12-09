В Туле задержан готовивший атаку на учебное заведение юноша
В Туле задержан 18-летний юноша, готовивший нападение на учебное заведение. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. Уточняется, что у молодого человека изъяли обрез охотничьего ружья и средства коммуникации, содержащие материалы об аналогичных преступлениях, пишет ТАСС.
Возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий задержанного.
Между тем, в сентябре было возбуждено уголовное дело в отношении подростка, который, по оперативным данным, собирался осуществить террористический акт в одной из школ Красноярского края. Об этом сообщили в Следственном комитете России. Как уточнили в СК, речь идёт о 15-летнем жителе Минусинского района.
Подросток в ходе допроса признал вину и раскаялся. По данным следствия, о нападении на учебное заведение задержанный начал задумываться весной текущего года. Для этого он проштудировал инструкцию по изготовлению взрывных устройств. Они и были обнаружены в момент его задержания сотрудниками ФСБ.
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