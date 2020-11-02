Еще пять человек задержали в Татарстане по делу о нападении на отдел полиции

Кукморский районный суд Республики Татарстан сообщил о задержании ещё пяти подозреваемых по делу о нападении на отдел полиции.



В ночь на 30 октября 16-летний подросток забросил на территорию отдела МВД по Кукморском району два «коктейля Молотова», после чего попытался скрыться. Полицейские догнали юношу, который при задержании несколько раз ударил одного из сотрудников ножом. В итоге подростка застрелили. Было возбуждено уголовное дело, в том числе, о покушении на теракт.



Ранее источник РИА Новости сообщил, что суд на два месяца арестовал сожителя матери школьника Марата Замалиева. Собеседник агентства также уточнил, что были задержаны ещё пятеро граждан, которые вместе с Замалиевым проходят по одному делу в качестве подозреваемых.

Местные СМИ сообщают, что у Замалиева уже есть судимость - в конце 1999 года, будучи лидером группы радикальных исламистов, прошедших обучение в Чечне в лагере Шамиля Басаева и Хаттаба, он осуществил подрыв магистрального газопровода, за что был приговорён к 14 годам лишения свободы.

