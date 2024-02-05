В Туле военному дали шесть лет колонии за самовольное оставление части
Тульский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам тюрьмы военного за самовольное оставление части. Об этом говорится в сообщении пресс-службы судебной системы региона.
Мужчина будет будет отбывать срок в колонии общего режима. Он признал свою вину.
Ведомство уточнило, что в январе прошлого года во время мобилизации фигурант самовольно покинул воинскую часть, хотя на ее территории было введено военное положение. Он поехал домой в Тульскую область, и был задержан в конце октября полицейскими.
Ранее Борзинский гарнизонный военный суд дал военнослужащему два года и три месяца колонии-поселения за отказ участвовать в СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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