В Туле военному дали шесть лет колонии за самовольное оставление части

Мужчина будет будет отбывать срок в колонии общего режима. Он признал свою вину.

Ведомство уточнило, что в январе прошлого года во время мобилизации фигурант самовольно покинул воинскую часть, хотя на ее территории было введено военное положение. Он поехал домой в Тульскую область, и был задержан в конце октября полицейскими.

Ранее Борзинский гарнизонный военный суд дал военнослужащему два года и три месяца колонии-поселения за отказ участвовать в СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

