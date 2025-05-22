В Туле обломки БПЛА упали у ФОКа «Оружейник»
Обломки беспилотника рухнули у физкультурно-оздоровительного комплекса в Туле. Об этом сообщил глава Тульской области Дмитрий Миляев.
«Обломки БПЛА упали возле ФОКа «Оружейник», расположенного на улице Кутузова», - написал губернатор в Telegram-канале.
По предварительным данным, в одном из фрагментов могут находиться взрывчатые вещества. На месте ЧП работают сотрудники оперативных служб. На фоне инцидента власти оцепили часть улицы Кутузова от улицы Рихарда Зорге до Загородного проезда.
Ранее Минобороны сообщило, что над Тульской областью уничтожили десять беспилотников ВСУ самолетного типа, пишет 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru