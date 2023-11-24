В ЛНР мужчина из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком

Между супругами вспыхнул конфликт на почве ревности. Муж привел в действие взрывное устройство и бросил его в машину с женой и дочерью.

Салон автомобиля загорелся. Пострадал ребенок.

Мужчину обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая покушение на убийство двух и более лиц. Дело направили на рассмотрение в суд.

По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, за последний год совершено более 100 тысяч преступлений против детей. Она уточнила, что в 2022 году от рук родителей погибли 80 несовершеннолетних, сообщает «Радиоточка НСН».

