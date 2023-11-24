В ЛНР мужчина из ревности бросил бомбу в машину с женой и ребенком
Житель города Антрацита Луганской республики бросил взрывное устройство в машину, где находились его жена и ребенок, пишет РИА Новости со ссылкой на старшего помощника главы регионального управления Следственного комитета Елену Марковскую.
Между супругами вспыхнул конфликт на почве ревности. Муж привел в действие взрывное устройство и бросил его в машину с женой и дочерью.
Салон автомобиля загорелся. Пострадал ребенок.
Мужчину обвинили по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая покушение на убийство двух и более лиц. Дело направили на рассмотрение в суд.
По словам уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой, за последний год совершено более 100 тысяч преступлений против детей. Она уточнила, что в 2022 году от рук родителей погибли 80 несовершеннолетних, сообщает «Радиоточка НСН».
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