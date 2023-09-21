В Туле без электричества остались почти 5 тысяч человек

Отмечается, что без света остались почти пять тысяч жителей Зареченского района. Электричество отсутствует на улицах Максима Горького, Заварная и Карпова.

«В зоне отключения оказались 4832 жителя, из них 471 ребенок», - уточнили в ЕДДС.

Ранее сообщалось, что около 70 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за циклона. В столице Приморья прошел сильный ливень, некоторые участки дорог и дворы оказались под водой, отмечает «Радиоточка НСН».

