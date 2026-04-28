В Туапсе эвакуируют жителей расположенных рядом с атакованным НПЗ домов
28 апреля 202609:45
Жителей домов близ горящего нефтеперерабатывающего завода в Туапсе эвакуируют. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Ранее в оперативном штабе региона сообщили о пожаре на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков БПЛА, пишет Ura.ru.
«Сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», - сообщил Кондратьев на платформе «Макс».
Губернатор сослался на доклад главы Туапсинского округа Сергея Бойко.
- Академик Ямбург объяснил, почему сокращать школьную программу - плохая идея
- СМИ: На Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКУ
- Минпросвещения: Летние каникулы в школах начнутся 27 мая
- Под Тулой загорелся склад на площади 2,8 тысячи «квадратов»
- Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита по «Дружбе»
- В Госдуме объяснили отставку Примакова с поста главы Россотрудничества
- Космический тренажер для Российской орбитальной станции создадут в 2027 году
- Тейлор Свифт зарегистрирует свои голос и внешность для защиты от ИИ
- Над территорией России ликвидировали 186 украинских БПЛА