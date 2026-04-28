В Туапсе эвакуируют жителей расположенных рядом с атакованным НПЗ домов

Жителей домов близ горящего нефтеперерабатывающего завода в Туапсе эвакуируют. Об этом заявил глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

В Туапсе из-за обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ

Ранее в оперативном штабе региона сообщили о пожаре на НПЗ в Туапсе из-за падения обломков БПЛА, пишет Ura.ru.

«Сейчас для безопасности жителей домов, расположенных рядом с НПЗ, проводится эвакуация», - сообщил Кондратьев на платформе «Макс».

Губернатор сослался на доклад главы Туапсинского округа Сергея Бойко.


ФОТО: РИА Новости
