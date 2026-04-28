СМИ сообщили о задержании мэра Уфы
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев был доставлен в управление Следственного комитета по Башкирии. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
По данным источников, с чиновником проводятся следственные действия. Происходящее может быть связано с продажей участка санатория «Радуга».
Вице-мэр Дмитрий Черенков рассказал изданию, что администрация Уфы и все службы города продолжают работать штатно.
Как пишут СМИ, правоохранительные органы задержали Мавлиева на двое суток. У мэра и его заместителей прошли обыски.
Ранее врио мэра Нововоронежа Юрия Черенкова задержали по подозрению в коррупции через неделю после назначения на должность.
