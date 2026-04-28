Санкции лучше отменить: Европе указали на торговую зависимость от Китая

Кирилл Котков заявил НСН, что сегодня в любом европейском магазине продаются китайские товары под европейскими брендами. 

Европа находится в зависимом положении от Китая, в прошлом году ЕС закупил китайских товаров на 560 миллиардов долларов, это касается всех сфер, рассказал НСН глава Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков.

Министерство торговли Китая предупредило Евросоюз, что Пекин примет меры для защиты интересов китайских компаний и физических лиц, включенных в 20-й пакет санкций против России. Как сообщает Politico, в опубликованном накануне заявлении Минторг КНР обвиняет ЕС в «наглом поведении» и эскалации напряженности в китайско-европейских торговых отношениях. Котков подчеркнул, что у Китая есть серьезные рычаги давления.

«У Китая имеются очень серьезные рычаги давления практически на любую страну. По прошлому году товарооборот между ЕС и Китаем составил около 760 миллиардов долларов, это значительно выше, чем товарооборот Китая и России. При этом Китай ввез в прошлом году из Евросоюза товаров на сумму 199 миллиардов долларов, а экспортировал товаров на сумму в 560 миллиардов долларов. Можем делать выводы. Зависимость Европы от Китая более чем значительная. А еще надо учитывать, что сегодня Иран и США перекрыли Ормузский пролив, что привело к нефтяному кризису. Вопрос в другом, будет ли Китай применять рычаги давления. Но сама логика должна подсказать лидерам Европы, что лучше дать заднюю», - пояснил он.

Он раскрыл, в чем заключается зависимость Европы от Китая.

«Европа сегодня встала в зависимую позицию, так как Китай создал мощнейшую экономику мира. В любом европейском магазине продаются китайские товары под европейскими брендами. Китай может играть с любой картой, это и экспорт автомобилей, включая электромобили, и производство энергетических установок, и легкая промышленность, а также многое другое», - заключил собеседник НСН.

В 20-й пакет санкций ЕС, одобренный на прошлой неделе, были включены еще 20 российских банков. Кроме того, санкции расширили на 58 юридических и физических лиц, связанных с российским ВПК, а также на более 60 компаний, в том числе из Китая и ОАЭ.

ФОТО: РИА Новости / Анна Раткогло
