Соловьев принес извинения Виктории Боне

Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней за высказывания в ее адрес. Об этом он заявил в эфире «Соловьев.Live».

Ранее Боня записала видеообращение к президенту Владимиру Путину о проблемах в стране. После этого Соловьев выступил с резкой критикой в адрес блогера и задался вопросом, почему Боню еще не признали иностранным агентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

«Конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален», - заявил телеведущий.

Соловьев подчеркнул, что ему стоило строже относиться к высказываниям в эфире.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:БлогерВладимир Соловьев

Горячие новости

Все новости

партнеры