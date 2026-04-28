Соловьев принес извинения Виктории Боне
28 апреля 202611:06
Телеведущий Владимир Соловьев извинился перед блогером Викторией Боней за высказывания в ее адрес. Об этом он заявил в эфире «Соловьев.Live».
Ранее Боня записала видеообращение к президенту Владимиру Путину о проблемах в стране. После этого Соловьев выступил с резкой критикой в адрес блогера и задался вопросом, почему Боню еще не признали иностранным агентом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
«Конечно, я должен извиниться. Я был слишком эмоционален», - заявил телеведущий.
Соловьев подчеркнул, что ему стоило строже относиться к высказываниям в эфире.
