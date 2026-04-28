В Москву прибыл первый за два месяца рейс из Ирана

Первый за два месяца рейс из Ирана прибыл в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Шереметьево.

Полет был выполнен бортом Airbus A340 авиакомпании Mahan Air. Он стал первым после частичного восстановления авиасообщения.

Рейс из Тегерана вылетел в 06:10 мск и приземлился в российской столице в 09:17.

Сбои в авиасообщении на Ближнем Востоке произошли на фоне обострения конфликта между Израилем, США и Ираном, напоминает Ura.ru.

