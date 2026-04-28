В Белгородской области при ударах ВСУ погибли три мирных жителя
Три человека погибли при ударах беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков на платформе «Макс».
Так, житель села Вознесеновка Шебекинского округа скончался после атаки по автомобилю. В Бобраве Ракитянского округа БПЛА ударили по машине, в которой находилась семья, в результате погибли мужчина и женщина.
Как отметил Гладков, еще три человека, включая 16-летнего юношу, получили различные ранения из-за атак беспилотников.
Ранее на сельхозпредприятии в белгородском хуторе Вязовской при ударе дрона ВСУ пострадала женщина, напоминает Ura.ru.
- В Белгородской области при ударах ВСУ погибли три мирных жителя
- В Вологодской области закрыли все «наливайки» и магазины вейпов
- В Туапсе эвакуируют жителей расположенных рядом с атакованным НПЗ домов
- Академик Ямбург объяснил, почему сокращать школьную программу - плохая идея
- СМИ: На Исинбаеву подали в суд из-за долгов по ЖКУ
- Минпросвещения: Летние каникулы в школах начнутся 27 мая
- Под Тулой загорелся склад на площади 2,8 тысячи «квадратов»
- Казахстан перераспределит экспорт нефти из-за корректировки транзита по «Дружбе»
- В Госдуме объяснили отставку Примакова с поста главы Россотрудничества
- Космический тренажер для Российской орбитальной станции создадут в 2027 году