В Белгородской области при ударах ВСУ погибли три мирных жителя

Три человека погибли при ударах беспилотников ВСУ в Белгородской области. Об этом написал глава региона Вячеслав Гладков на платформе «Макс».

Так, житель села Вознесеновка Шебекинского округа скончался после атаки по автомобилю. В Бобраве Ракитянского округа БПЛА ударили по машине, в которой находилась семья, в результате погибли мужчина и женщина.

Как отметил Гладков, еще три человека, включая 16-летнего юношу, получили различные ранения из-за атак беспилотников.

Ранее на сельхозпредприятии в белгородском хуторе Вязовской при ударе дрона ВСУ пострадала женщина, напоминает Ura.ru.

