Экономист заявил, что россияне не останутся без зерна из-за задержки посевной

Несмотря на сложную мировую ситуацию с зерном, небывалый прошлогодний урожай позволяет не повышать цены, сказал НСН Леонид Холод.

Сроки посевной в России сдвинутся из-за холодного апреля в целом, однако задержка, по всей видимости, не будет критичной — сложность в том, что аграрии вынуждены будут уложиться в более сжатые сроки. Об этом НСН заявил доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод.

Сроки проведения посевной яровых в России — ячменя, гороха, пшеницы и других культур — могут сдвинуться до трех недель. Это создает риски для сокращения урожая, сообщило издание «Известия» со ссылкой на представителей отрасли. Холод отметил, что проблема не только в плохой погоде, но и в том, что сроки посевной будут сжатыми.

«Думаю, смещают начало посевной не столько два дня снега, сколько то, что апрель был холодным, а май обещают теплым. Агрономы определяют посевную по влажности почвы, температуре почвы. Снег — это вишенка на торте. Судя по прогнозу, в пятницу уже потеплеет, а потом будет уже совсем тепло. Как я понимаю, задержка с точки зрения вегетации сейчас не самая большая и страшная, проблема в другом — нужно уложиться в более сжатые сроки. А это значит, нужно интенсивнее использовать технику, больше расходовать топлива на единицу времени и так далее», — сказал Холод.
Собеседник НСН добавил, что следует также обратить внимание на состояние озимых и подкормку посевов.

«Главное, что пока не было серьезных морозов. Помимо яровых, есть еще две важные вещи весной — состояние озимых и подкормка, внесение азота. Озимые пострадали бы сильно, если бы был мороз без снега. А снег сейчас был без мороза, не то, что в прошлом году в Воронежской и Ростовской областях. В этом году я пока ничего подобного не слышал. Если до конца недели все уйдет без экстремально низких температур, кроме задержки, ничего страшного не произойдет. Но когда говорят про задержку посевной, речь идет о яровом севе, а у нас озимые, которые были посеяны осенью, дают по зерну и по ячменю до 75% всего урожая. То есть яровые для зерна особого значения не имеют», — отметил эксперт.

В заключение Холод заявил, что существенная задержка посевной не скажется на конечных потребителях благодаря небывалому прошлогоднему урожаю.

«По состоянию на 24 апреля яровой сев проведен на площади 3,87 млн га от прогнозной площади 55 млн га. Для сравнения — в прошлом году было 9,58 млн га. Сев зерновых выполнен на 2 млн га от прогнозной площади 27 млн га, в прошлом году — 6 млн га. Однако на конечном потребителе это особо не скажется. Важно, чтобы работала инфраструктура, чтобы селяне еще и убрали это хозяйство, чтобы погода была приличной в сезон вегетации яровых и особенно озимых, потому что, повторюсь, озимые имеют больший удельный вес в нашем конечном зерновом лукошке. Обратите внимание — в мире творится сумасшествие с зерном, у нас задержка посевной, а внутренние цены практически не движутся благодаря хорошим запасам с прошлого года. Все компенсируют запасы: в 2025 году собрали около 150 млн тонн в бункерном весе при внутреннем потреблении 86 млн тонн», — подытожил он.

Ранее президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский заявил, что без пошлин на вывоз зерна сельскохозяйственный рынок выровняется, мелкие и средние фермеры сегодня продолжают работать в убыток.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗерноСельское Хозяйство

Горячие новости

Все новости

партнеры