В России число преступлений за январь-март уменьшилось на 16,7%

Количество криминальных деяний в России в январе-марте текущего года сократилось на 16,7%. Об этом рассказали в пресс-службе аппарата Совета безопасности.

«За январь - март... число криминальных деяний уменьшилось на 16,7% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г.», - говорится в сообщении.

В СБ указали на сокращение числа посягательств против собственности (на 14,1%), в том числе краж и мошенничеств (на 9% и 18,3% соответственно). Кроме того, на 19,8% уменьшилось количество тяжких и особо тяжких преступлений. Их удельный вес в структуре противоправных деяний упал с 35,9% до 34,6%.

Кроме того, в РФ снизилось число тяжких и особо тяжких преступлений против личности. В стране стало на 11,5% меньше убийств, на 19,4% - умышленных причинений тяжкого вреда здоровью.

Между тем первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин заявил что в прошлом году в РФ количество оправдательных приговоров сократилось на 14% год к году, пишет Ura.ru.

