В Вологодской области закрыли все «наливайки» и магазины вейпов

Все «наливайки» и точки продажи вейпов закрылись в Вологодской области вслед за алкомаркетами. Об этом заявил глава региона Георгий Филимонов.

«Закрыли: 610 алкомаркетов, 125 "наливаек", 316 точек продажи вейпов. Завершили часть большой работы, которая неизменно направлена на народосбережение», - написал губернатор в мессенджере «Макс».

Как напомнил Филимонов, все алкомаркеты были ликвидированы в прошлом году, магазины закрыли, перепрофилировали либо изменили их формат. Губернатор добавил, что работа в этом направлении не заканчивается, власти контролируют ситуацию, мониторят рынок и принимают необходимые меры.

Ранее Филимонов заявил, что в области «понятия „алкомаркет“ больше не существует», пишет Ura.ru. Изменились в том числе специализированные магазины крупных федеральных сетей.

