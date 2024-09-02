В центре Ярославля горит трехэтажный расселенный жилой дом

В центре Ярославля вспыхнул пожар в расселенном трехэтажном жилом доме, охватив площадь в 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным ведомства, пострадавших нет.

При пожаре в Подмосковье погибли три ребенка, семь человек госпитализированы

В сообщении уточняется, что огонь распространился по второму и третьему этажам, а также на крышу здания до прибытия пожарных.

На месте происшествия работают 45 человек и 14 единиц техники для тушения пожара, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ЯрославльПожар

Горячие новости

Все новости

партнеры