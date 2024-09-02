В центре Ярославля горит трехэтажный расселенный жилой дом
2 сентября 202420:31
В центре Ярославля вспыхнул пожар в расселенном трехэтажном жилом доме, охватив площадь в 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС.
По данным ведомства, пострадавших нет.
В сообщении уточняется, что огонь распространился по второму и третьему этажам, а также на крышу здания до прибытия пожарных.
На месте происшествия работают 45 человек и 14 единиц техники для тушения пожара, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru