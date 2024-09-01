При пожаре в Подмосковье погибли три ребенка, семь человек госпитализированы

В Подмосковье при пожаре в деревне Юрцово погибли три ребенка, сообщает в Telegram МЧС.

В Липецке в пожаре погибли женщина и ребенок

Возгорание произошло в квартире на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидирован.

В больнице находятся семь членов одной семьи, пятеро из них — дети.

Ранее в аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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