При пожаре в Подмосковье погибли три ребенка, семь человек госпитализированы
1 сентября 202405:01
В Подмосковье при пожаре в деревне Юрцово погибли три ребенка, сообщает в Telegram МЧС.
Возгорание произошло в квартире на 4 этаже. Пожар на 40 квадратных метрах ликвидирован.
В больнице находятся семь членов одной семьи, пятеро из них — дети.
Ранее в аквапарке на юго-востоке Москвы произошел пожар, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru