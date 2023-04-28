В центре Санкт-Петербурга загорелось здание кинотеатра
Пожар произошел в здании кинотеатра «Художественный» на Невском проспекте, сообщил в своем Telegram-канале городской главк МЧС.
По данным ведомства, возгорание произошло на мансарде пятиэтажного здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.
Возгорание потушили в 21:25. В ликвидации пожара участвовали 25 человек и пять единиц техники.
Спасатели эвакуировали 25 человек. Пострадавших нет.
В Кургане 27 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Для эвакуированных из потенциально опасной зоны разбили палаточный городок, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru