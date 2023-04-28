В центре Санкт-Петербурга загорелось здание кинотеатра

По данным ведомства, возгорание произошло на мансарде пятиэтажного здания. Площадь пожара составила 15 квадратных метров.

Возгорание потушили в 21:25. В ликвидации пожара участвовали 25 человек и пять единиц техники.

Спасатели эвакуировали 25 человек. Пострадавших нет.

В Кургане 27 апреля ввели режим чрезвычайной ситуации из-за лесных пожаров. Для эвакуированных из потенциально опасной зоны разбили палаточный городок, передает «Радиоточка НСН».

