В Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров

В документе говорится о необходимости выделения сил и средств на ликвидацию пожаров и их последствий, а также проведения круглосуточного мониторинга обстановки.

Руководителям муниципальных образований рекомендовано информировать местное население о введении ЧС.

Ранее в МЧС России заявили, что один человек погиб при пожаре в Курганской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

