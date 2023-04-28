В Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров

Из-за многочисленных пожаров в Курганской области введен режим ЧС. Постановление об этом подписал губернатор региона Вадим Шумков, сообщает сайт областного правительства.

Лесной пожар в Курганской области зашел на территорию завода «Курганстальмост»

В документе говорится о необходимости выделения сил и средств на ликвидацию пожаров и их последствий, а также проведения круглосуточного мониторинга обстановки.

Руководителям муниципальных образований рекомендовано информировать местное население о введении ЧС.

Ранее в МЧС России заявили, что один человек погиб при пожаре в Курганской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / МЧС РФ
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