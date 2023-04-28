В Курганской области введен режим ЧС из-за пожаров
Из-за многочисленных пожаров в Курганской области введен режим ЧС. Постановление об этом подписал губернатор региона Вадим Шумков, сообщает сайт областного правительства.
В документе говорится о необходимости выделения сил и средств на ликвидацию пожаров и их последствий, а также проведения круглосуточного мониторинга обстановки.
Руководителям муниципальных образований рекомендовано информировать местное население о введении ЧС.
Ранее в МЧС России заявили, что один человек погиб при пожаре в Курганской области, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru