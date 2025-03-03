В центре Москвы загорелось двухэтажное здание
3 марта 202521:18
На Спартаковской площади в Москве загорелась кровля двухэтажного административного здания, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС России и три единицы техники.
В соцсетях пишут, что внутри строения могут находиться люди. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.
Ранее пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru