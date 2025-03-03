В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

На Спартаковской площади в Москве загорелась кровля двухэтажного административного здания, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС России и три единицы техники.

В соцсетях пишут, что внутри строения могут находиться люди. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
ТЕГИ:МоскваПожарМЧС РФ

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