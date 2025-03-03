В центре Москвы загорелось двухэтажное здание

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работают 12 сотрудников МЧС России и три единицы техники.

В соцсетях пишут, что внутри строения могут находиться люди. По предварительным данным, площадь пожара составляет 50 квадратных метров.

Ранее пожар произошел в административном здании в Санкт-Петербурге. Возгорание локализовали на площади 600 квадратных метров, напоминает «Радиоточка НСН».

