Из-за пожара на НПЗ в Уфе пострадал человек
Один человек пострадал при пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Об этом заявил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.
Как отметил министр, на месте возгорания дежурили две бригады скорой помощи.
«Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение», - написал Рахматуллин в Telegram-канале.
Ранее на НПЗ в Уфе возник пожар, по сведениям МЧС, он произошел в районе печи сжигания. Предположительно, ЧП связано с технологическими процессами. Открытое горение на объекте ликвидировали, отмечает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru