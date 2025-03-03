Из-за пожара на НПЗ в Уфе пострадал человек

Один человек пострадал при пожаре на территории нефтеперерабатывающего завода в Уфе. Об этом заявил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

В Уфе ликвидировали открытое горение на НПЗ

Как отметил министр, на месте возгорания дежурили две бригады скорой помощи.

«Один пострадавший был доставлен в глазной травмпункт, он будет проходить амбулаторное лечение», - написал Рахматуллин в Telegram-канале.

Ранее на НПЗ в Уфе возник пожар, по сведениям МЧС, он произошел в районе печи сжигания. Предположительно, ЧП связано с технологическими процессами. Открытое горение на объекте ликвидировали, отмечает РЕН ТВ.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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