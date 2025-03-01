В Петербурге загорелось административное здание на площади 600 «квадратов»

Пожар произошел в административном здании в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

«В 4-8-этажном административном здании происходит горение на площади 600 кв. метров », - отметили в ведомстве.

Данных о пострадавших пока не поступало. В борьбе с огнем задействовали 80 специалистов и 19 единиц техники.

Ранее пожар произошел в находящемся на реконструкции корпусе военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Петербурге. Обошлось без пострадавших.

