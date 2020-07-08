В центре Москвы задержаны пикетчики в поддержку журналиста Сафронова

Три участника одиночных пикетов в поддержку журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, задержаны в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС.

Пикеты в поддержку Сафронова продолжаются второй день. Накануне было задержано около 20 человек, среди которых журналисты "Коммерсанта" и Ксения Собчак.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов через громкоговоритель предупреждали граждан о запрете массовых собраний из-за коронавируса. После проверки документов у пикетчиков, их задержали.

Сафронова задержали утром 7 июля по подозрению в госзимене. Контрразведка считает, что он в 2017 году передал сведения, составляющие гостайну, спецслужбам Чехии. Сафронов вину не признаёт.

