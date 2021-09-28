В центре Москвы в ходе ДТП пешехода отбросило на автобус

На улице Маросейка в Москве произошла авария, в результате которой пешехода отбросила на стоящий на остановке автобус. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

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Детали произошедшего ведомство не приводит. Отмечается, что из-за ДТП были изменены маршруты автобусов № м3, т25 и 122, а также ограничено движение по Маросейке. В настоящее время движение восстановлено.

Ранее во вторник сообщалось, что житель Москвы, признанный виновным в ДТП с тремя погибшими в Тульской области, получил четыре года лишения свободы в колонии-поселении.

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ФОТО: depositphotos.com
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