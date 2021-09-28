Поезд столкнулся с «Камазом» под Волгоградом

Поезд, ехавший из Адлера в Читу, столкнулся с грузовиком «Камаз» на переезде через железнодорожные пути. Об этом заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

По предварительным данным, не пострадал. Авария произошла на регулируемом переезде. «На перегоне Бердия-Солодча Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда, следующего по маршруту Адлер-Чита, с автомобилем "Камаз"», - цитирует пресс-службу РИА Новости.

Отмечается, что в ведомстве инициировали расследование причин и деталей ДТП.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияГрузовикиПоездВолгоград
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