Поезд столкнулся с «Камазом» под Волгоградом
Поезд, ехавший из Адлера в Читу, столкнулся с грузовиком «Камаз» на переезде через железнодорожные пути. Об этом заявили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.
По предварительным данным, не пострадал. Авария произошла на регулируемом переезде. «На перегоне Бердия-Солодча Волгоградской области произошло столкновение пассажирского поезда, следующего по маршруту Адлер-Чита, с автомобилем "Камаз"», - цитирует пресс-службу РИА Новости.
Отмечается, что в ведомстве инициировали расследование причин и деталей ДТП.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru