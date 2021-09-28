Виновный в ДТП под Тулой, где погибли трое, получил четыре года тюрьмы

Житель Москвы, признанный виновным в ДТП с тремя погибшими в Тульской области, получил четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает ТАСС.

ДТП произошло в феврале текущего года. Столкнулись два легковых автомобиля. Погибли три человека, среди них ребенок.

По приговору суда, 49-летний житель Москвы признан виновным в этом ДТП. Согласно следствию и суду, он при обгоне совершил столкновение с другим автомобилем на встречной полосе.



Также по решению суда, с виновного мужчина произошло взыскание более 4,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим.

