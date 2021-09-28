Виновный в ДТП под Тулой, где погибли трое, получил четыре года тюрьмы
Житель Москвы, признанный виновным в ДТП с тремя погибшими в Тульской области, получил четыре года лишения свободы в колонии-поселении. Об этом сообщает ТАСС.
ДТП произошло в феврале текущего года. Столкнулись два легковых автомобиля. Погибли три человека, среди них ребенок.
По приговору суда, 49-летний житель Москвы признан виновным в этом ДТП. Согласно следствию и суду, он при обгоне совершил столкновение с другим автомобилем на встречной полосе.
Также по решению суда, с виновного мужчина произошло взыскание более 4,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда пострадавшим.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Сотрудник КГБ погиб в ходе антитеррористической операции в Минске
- Виновный в ДТП под Тулой, где погибли трое, получил четыре года тюрьмы
- Песков прокомментировал сообщения о «красивой переводчице» Путина
- При стрельбе в Вологодской области погибла женщина
- Кабмин РФ исключил налог на дивиденды из поправок к Налоговому кодексу
- В администрации Перми опровергли информацию о «намазе» в школе
- Плановую госпитализацию приостановили в Саратовской области
- Российский Су-27 сопроводил над Чёрным морем американский самолёт-разведчик
- Facebook попросил отсрочку в выплате 26 млн рублей штрафа
- Стало известно когда россияне смогут поехать на Гоа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru