В центре Москвы пресекли деятельность подпольного казино

По ее словам, весной злоумышленники арендовали помещение на Бакунинской улице, там они установили стол для игры в покер. В ходе обыска изъяли этот стол, игральные фишки и карты, а также средства связи и другие предметы.

Отмечается, что полицейские также задержали двоих подозреваемых в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Волк добавила, что было заведено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведению азартных игр.

Ранее сообщалось, что Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима офицера пограничного управления ФСБ, способствовавшего за взятки деятельности незаконного казино, передает «Радиоточка НСН».

