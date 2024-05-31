В центре Москвы пресекли деятельность подпольного казино
В Москве пресекли деятельность подпольного казино, куда приглашали через закрытые группы в соцсетях или мессенджеры. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram.
По ее словам, весной злоумышленники арендовали помещение на Бакунинской улице, там они установили стол для игры в покер. В ходе обыска изъяли этот стол, игральные фишки и карты, а также средства связи и другие предметы.
Отмечается, что полицейские также задержали двоих подозреваемых в организации и проведении азартных игр вне игорной зоны. Волк добавила, что было заведено уголовное дело по статье о незаконной организации и проведению азартных игр.
Ранее сообщалось, что Челябинский гарнизонный военный суд приговорил к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима офицера пограничного управления ФСБ, способствовавшего за взятки деятельности незаконного казино, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru