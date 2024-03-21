СМИ: Тестя актера Прилучного задержали в Москве по делу о нелегальном казино
В Москве задержали тестя актера Павла Прилучного по делу об организации нелегального казино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.
По данным СМИ, полицейские задержали трех мужчин за организацию казино в одной из московских квартир. Среди задержанных также 57-летний Аршак Брутян — отец супруги Прилучного, Зепюр Брутян.
На данный момент ему грозит уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Наказание по подобной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.
Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы обратить особое внимание на блогеров и стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru