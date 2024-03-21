СМИ: Тестя актера Прилучного задержали в Москве по делу о нелегальном казино

В Москве задержали тестя актера Павла Прилучного по делу об организации нелегального казино. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Муцениеце вновь потребовала от Прилучного треть его заработков на алименты

По данным СМИ, полицейские задержали трех мужчин за организацию казино в одной из московских квартир. Среди задержанных также 57-летний Аршак Брутян — отец супруги Прилучного, Зепюр Брутян.

На данный момент ему грозит уголовное дело за незаконную организацию и проведение азартных игр. Наказание по подобной статье предусматривает до шести лет лишения свободы.

Ранее глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина призвала правоохранительные органы обратить особое внимание на блогеров и стримеров, занимающихся незаконной рекламой онлайн-казино, напоминает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:КазиноАктер

Горячие новости

Все новости

партнеры