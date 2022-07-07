В центре Гренобля застрелен вооруженный человек
7 июля 202223:20
Полиция францкзского Гренобля застрелила вооруженного человека в центре города. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что мужчина с «крупным боевым оружием» катался на скутере совместно в другим мужчиной. При приближении полицейских вооруженный мужчина направил на них оружие, после чего был застрелен сотрудники правопорядка.
Место происшествия огорожено. Других подробностей не приводится.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru