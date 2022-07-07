В центре Гренобля застрелен вооруженный человек

Отмечается, что мужчина с «крупным боевым оружием» катался на скутере совместно в другим мужчиной. При приближении полицейских вооруженный мужчина направил на них оружие, после чего был застрелен сотрудники правопорядка.

Место происшествия огорожено. Других подробностей не приводится.





