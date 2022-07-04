Стрельба в Копенгагене: трое погибших
4 июля 202205:03
Три человека погибли, еще трое находятся в критическом состоянии после стрельбы в торговом центре в Копенгагене (Дания), сообщает Associated Press со ссылкой на правоохранительные органы.
Ранее в столичной полиции заявили о нескольких погибших при стрельбе в торговом центре Field's.
Напомним, подозреваемый арестован. Им оказался 22-летний этнический датчанин. Его мотивы пока неизвестны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru