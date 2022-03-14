В центре Донецка сбили украинскую ракету «Точка-У»

Украинская ракета «Точка-У» сбита у Дома правительства в центре Донецка. Об этом сообщил глава городской администрации Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

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Руководитель администрации Донецка отметил, что есть пострадавшие в результате инцидента, сообщает телеканал «360».

«Информация уточняется», — добавил Кулемзин.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ракетный УдарДонецкУкраина
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