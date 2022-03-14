СМИ: Боевики нацбатальонов устроили диверсию на химкомбинате под Донецком
Украинские националисты при отступлении осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате под Донецком. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Министерстве обороны.
«13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области», — рассказал собеседник агентства.
На предприятии возникло возгорание, едкий дым распространился на прилегающие территории. Ликвидация пожара пока невозможна из-за продолжающихся боевых действий, пишут Известия.
Официальных комментариев Минобороны пока не последовало.
Авдеевский коксохимический завод — крупнейшее предприятие в Европе, которое выпускает 30 видов коксовой и химической продукции, отмечает Ura.ru.
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