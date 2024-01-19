В центре Челябинске загорелся рынок

Рынок загорелся в центре Челябинска, сообщили в региональном управлении МЧС.

Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до 10 человек

По данным ведомства, площадь пожара составляет 200 квадратных метров. Сейчас на месте работают пожарные расчеты.

О пострадавших и о причинах пожара информации пока нет.

Накануне два человека пострадали при попытке самостоятельно потушить пожар в мебельном цехе в Саранске, отмечает «Радиоточка НСН».

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