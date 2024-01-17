Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до 10 человек

По его словам, шесть человек были госпитализированы: трое с ожогами, ещё три человека - с травмами.

«Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой», - написал глава региона.

Также Голубев, ранее сообщавший о девяти пострадавших, добавил, что два человека с ожогами будут эвакуированы в медучреждения Ростова.

Ранее глава Шахт Андрей Горцевской заявил, что перед пожаром на полиэфирном заводе произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

