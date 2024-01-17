Число пострадавших при пожаре на заводе в Шахтах выросло до 10 человек
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём Telegram-канале заявил, что число пострадавших в результате пожара на Шахтинском полиэфирном заводе увеличилось до 10 человек.
По его словам, шесть человек были госпитализированы: трое с ожогами, ещё три человека - с травмами.
«Остальным пострадавшим, которые получили травмы легкой степени, оказана помощь в травмпункте БСМП Шахт, они отпущены домой», - написал глава региона.
Также Голубев, ранее сообщавший о девяти пострадавших, добавил, что два человека с ожогами будут эвакуированы в медучреждения Ростова.
Ранее глава Шахт Андрей Горцевской заявил, что перед пожаром на полиэфирном заводе произошел взрыв, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Башкортостане возбудили уголовное дело по факту участия в массовых беспорядках
- Профессор Ишевский заявил, что импортные яйца отличаются по вкусу от российских
- Более 10 тысяч человек захотели стать гитаристами в The Smashing Pumpkins
- Двойник Киркорова из TikTok пообещал кавер на песни артиста
- «Обеспечивать безопасность»: Путин назвал главную задачу ГАИ
- Власти Эстонии отказались от демонтажа Бронзового солдата
- В России более 43 млн человек посетили федеральные музеи в 2023 году
- Журналист Daily Mail умер на Открытом чемпионате Австралии
- Госдума отклонила новый законопроект о прекращении гражданства России
- «Есть что скрывать?»: Джигурда не пришел на пресс-конференцию Волочковой в НСН
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru