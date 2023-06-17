В центре Белгорода загорелась жилая многоэтажка
Пожар произошел в жилом многоквартирном доме в центре Белгорода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МЧС по региону.
«В 23 часа 56 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в городе Белгород», — отметили в ведомстве.
На место ЧП прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1 и №2, а также специализированной пожарно-спасательной части.
Как позже сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в доме в столице региона загорелась кровля.
«По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше», — написал глава области в своем Telegram-канале.
В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жильцов из горящего дома эвакуировали. Огнеборцы обходят задымленные квартиры на верхних этажах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru