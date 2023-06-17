В центре Белгорода загорелась жилая многоэтажка

«В 23 часа 56 минут поступило сообщение о пожаре в жилом доме на Свято-Троицком бульваре в городе Белгород», — отметили в ведомстве.

На место ЧП прибыли дежурные караулы пожарно-спасательных частей №1 и №2, а также специализированной пожарно-спасательной части.

Как позже сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в доме в столице региона загорелась кровля.

«По предварительным данным, пожар возник в котельной, расположенной на крыше», — написал глава области в своем Telegram-канале.

В свою очередь, мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что жильцов из горящего дома эвакуировали. Огнеборцы обходят задымленные квартиры на верхних этажах.

